Makro snimak rastvaranja M&M bombonica

16.12.2016 |

Ne znamo zašto nas uvek privlače snimci koji nisu vidljivi golim okom. Još kada je u pitanju makro i timelapse snimak nečeg prostog kao što su M&M bomobnice – onda to moramo da podelimo sa vama.

Projekat Beauty of Science, iza kojeg stoji Yan Liang, na svom oficijelnom sajtu često prikazuju zanimljive video snimke. Ovaj put su prikazali M&M bombonice kako se razlažu u petrijevoj posudi sa vodom. Ovaj zanimljiv 4K video snimio je uz pomoć Sony A7r II. Prvo je snimao jednobojne bombonice, a kasnije je spajao i po dve i tri boje bombonica. Rezultat je vrlo zanimljiv, neke podseća na planete, svemir i sunce a druge pak na širenje ljudskih zenica. Ispod pogledajte fotografije sa snimanja:

All photographs by Yan Liang/Beauty of Science